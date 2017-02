1 / 5

Gfi organise pour les entreprises des ateliers sur une journée. Avec une réflexion axé autour du design thinking, le directeur de l'innovation Jean-François Gaudy veut aboutir à des idées puis à des prototypes rapidement. "Il faut rendre les idées concrètes le plus vite possible. Nous sommes un accélérateur d'innovations, souligne-t-il. Le FabLab n'est pas un showroom mais un véritable lieu d'échanges et d'acculturation au digital au sein duquel les participants contribuent activement à la concrétisation de leurs projets. Nos clients touchent, explorent, manipulent les technologies mises à leur disposition pour en saisir les atouts et limites, et se les approprier."

En amont, le Lab regroupe les ingénieurs et doctorants dont le travail est de développer des innovations et d'expérimenter des cas d'usage qui seront utilisés lors des ateliers dans le FabLab. En tout, une douzaine de personnes y travaillent.

Ensuite vient l'étape de l'industrialisation. La Forge a pour vocation d'accompagner les entreprises dans la commercialisation du prototype et s'appuie sur un centre de service basé à Lisbonne qui produit des petites séries d'innovations. Ses experts conseillent les entreprises en matière de financement, de sourcing matériel, de communication ou encore de maintenance de l'innovation. En amont, ils ont aussi un rôle de veille technologique et organisent des journées d'acculturation aux "buzzwords" (machine learning, chatbot...): ce que ces nouvelles techniques permettent ou ne permettent pas, si les clients peuvent se projeter...