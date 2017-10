1 / 7

Cinq stands, dont un qui était ni plus ni moins le centre de gravité du salon : Galaxy, l'expérience de réalité virtuelle immersive développée par le SAP Hybris Labs, permettait de visualiser et d'interagir avec les parcours réalisés par l'ensemble des participants pendant le salon. Quant au nom, il vient du fait que les données récoltées sont représentées sous forme d'amas et autres " galaxies ".