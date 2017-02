1 / 6

Admo.tv se présente comme la plateforme d'analytics TV et radio "de référence". La start-up propose aux annonceurs de mesurer, et d'optimiser, l'impact de leurs investissements publicitaires offline sur le trafic et la conversion de leur site Web. Sa technologie : de la reconnaissance vidéo en temps réel associée à un système de tracking propriétaire, avec une fiabilité de mesure de 99 %. Admo.tv compte plus de 100 clients - Dentsu, Havas, Allianz, Ford, Meetic, Le Lynx, Center Parcs, notamment - et environ 500 campagnes analysées, dans 8 pays européens. Sa promesse ? Une augmentation moyenne du ROI de 30 % entre deux campagnes. Admo.tv a levé 1,5 million d'euros, en juillet 2016.