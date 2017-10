1 / 7

Son service innovant: Une cabine de modélisation en forme d'oeuf accueille l'utilisateur pour créer son avatar 3D animé et photoréaliste. Le système permet d'essayer un vêtement sans l'enfiler, de jouer à un jeu vidéo, d'apparaître au sein d'une publicité interactive. L'appareil permet également de visualiser son corps plus mince et plus musclé dans le cadre d'un programme sportif, de visualiser un morphing de l'évolution de sa silhouette et d'obtenir uen analyse des efforts qui lui restent à faire pour parvenir au résultat souhaité.



En cours de test, notamment au sein de salles de fitness.



Son fondateur: Karim Toubal