Pensée par trois journalistes, Dimitri Moulins (RTL), Laurent Damiron (Europe 1) et Thibaut Wasiolek (Radio France), Plussh est une application mobile de diffusion de vidéos en direct filmées avec un smartphone. Contrairement à Periscope ou à Facebook Live, avec Plussh, l'usager reste propriétaire de ses contenus et peut les diffuser où et comme il le souhaite sur Internet.

Pour le grand public, Plussh est en accès libre et gratuit sur les stores iOS et Android. Mais elle a été pensée avant tout pour un usage professionnel (médias, grands comptes et services d'urgence). Accessible à partir de 250 € par mois avec un logo, 20 heures de direct et trois canaux de diffusion, elle peut être adaptée sur mesure aux besoins du client, être privatisée ou utilisée en marque blanche.

Plussh est incubée au BIC et fait partie de la FrenchTech Montpellier. Lauréate du concours French IoT de La Poste, elle a gagné les Business France Awards à Barcelone, en 2016. La société Matooma, conceptrice de cartes SIM multi-opérateurs, s'est ajoutée à son capital. Elle prépare sa première levée de fonds pour octobre et mise sur un CA prévisionnel de 500 k€ pour 2017.