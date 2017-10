1 / 10

2 Point 0 réceptionne et expédie les marchandises des plateforme e-commerce, via des partenariats avec les transporteurs locaux. Avec un entrepôt situé dans le sud du Luxembourg, la start-up envoie en France, en Allemagne et au Benelux dans les délais nationaux. Elle propose un suivi des stocks et des envois en temps réel. L'entreprise met à disposition des points de retour pour les vendeurs en ligne.



Ses ambitions : "Mettre le Luxembourg sur la carte de l'Europe comme vraie alternative logistique européenne dans l'e-commerce."