Keyveo crée des animations en 3D, en réalité virtuelle, réalité augmentée et propose un configurateur 3D comprenant plusieurs modèles 3/4D prêts à être personnalisés. La start-up compte parmi ses clients Areva, Crédit Agricole, EDF, Microsoft, Renault, Safra, Vinci. Keyveo est un start-up créée fin 2014 avec une dizaine de personnes, environ 500 k€ de CA sur 2017.

Ses ambitions: "Forte de ses succès, KEYVEO rentre maintenant dans une deuxième phase avec un fort potentiel de croissance au national et à l'international sur ses technologies innovantes 3D temps réel, réalités virtuelle, augmentée et mixte et ceci en particulier dans le domaine du retail et de l'e-commerce."