En 2015, le cashback gratuit a représenté 600 millions d'euros en volume des ventes en France, soit une hausse de 19% par rapport à l'année 2014. Une pratique commerciale portée par la croissance de l'e-commerce français, marqué par une croissance de 12% au troisième trimestre 2016 d'après les chiffres de la Fevad, et qui devrait atteindre les 800 millions d'ici 2017 d'euros selon le Syndicat National du Marketing à la Performance à l'origine de cette infographie.



Si le cashback est considéré comme le troisième levier marketing le plus efficace pour générer des ventes et comme le levier marketing le plus rentable par le panel interrogé par Xerfi, seuls 10,9% de la population hexagonale sont inscrits sur ce type de site. En cause, une forte concentration autour des gros acteurs de l'e-commerce, qui représentent 85% du chiffre d'affaires du cashbackers. Ce dernier s'élevait en 2015 à 35 millions d'euros.