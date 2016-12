Gregory Bounatian, directeur commercial de DHL Express France

Gregory Bounatian vient d'être nommé directeur commercial de DHL Express France. Il bénéficie de 13 ans d'expérience au sein de DHL Express, période durant laquelle il a évolué dans différents postes au sein des ventes. Il rejoint également le comité de direction et reportera directement à Michel Akavi, PDG de DHL Express. Diplômé en Gestion Financière et de l'ESSEC (École supérieure des sciences économiques et commerciales) en Management et Digital Marketing, il a démarré sa carrière dans la finance chez Fortis Investment en 1998, dans le conseil en gestion privé. En 2003, il intègre les équipes de DHL Express France en tant que commercial grands comptes. Entre 2006 et 2008, il gère la région Aquitaine en tant que responsable régional des ventes puis prend le management de la région Sud-Ouest en 2008, puis du grand sud en 2010. En 2012, il rejoint le siège de DHL Express France, et est alors nommé directeur des ventes Terrain pour toute la Province, puis, en 2014, de toute la France.