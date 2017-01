[Cas pratique] 1001Pharmacies.com modifie la solution d'hébergement de son site

1001 Pharmacies est une start-up française lancée en 2011 par Cédric O'Neill et Sabine Safi. Cette place de marché propose un large choix de produits de pharmacie et parapharmacie en ligne avec la possibilité d'une livraison à domicile ou chez son pharmacien. En 2015, 1001Pharmacies.com a bouclé une levée de fonds de 8 millions d'euros auprès de plusieurs business angels dont Xaviel Niel, Olivier Mathiot et Pierre Kosciusko-Morizet. Le site espère atteindre les 500 millions d'euros de ventes en ligne d'ici à 2019. Un développement conséquent de son activité qui a nécessité de modifier la solution d'hébergement du site afin d'accompagner sa croissance. "Nous avons dû changer de prestataire car notre architecture ne supportait pas bien la charge et que nous sommes dans une dynamique de croissance", explique Cédric O'Neill, le CEO. La start-up a alors fait le choix de migrer vers le cloud pour plus de flexibilité. "Non sans mal ! Nous avons dû faire des modifications sur notre site avant de pouvoir migrer sur le cloud d'Amazon Web Services", souligne le gérant. Ils ont été aidés par Oxalide, qui fait partie de l'écosystème partenaire d'Amazon Web Services, pour mettre en place leur infrastructure.



Depuis, le site a remarqué une nette amélioration des performances notamment dans la rapidité d'ouverture des pages. "Nos clients peuvent maintenant bénéficier d'une expérience optimale sur notre site internet. In fine, cela nous permet de conclure plus de ventes et donc d'augmenter notre chiffre d'affaires", souligne Cédric O'Neill, le fondateur de 1001 Pharmacies.

Trois questions à... Cédric O'Neill, président et directeur stratégie et innovation du site 1001 Pharmacies

E-commerce Magazine : Pourquoi avez-vous choisi Amazon Web Services ? Pour valider notre choix, nous avons fait appel à notre prestataire Oxalide qui s'occupe de l'infogérance de nos serveurs et qui fait partie de l'écosystème partenaire d'Amazon Web Services. Il nous a conseillé au vu des bons résultats obtenus par ses autres clients vers le cloud AWS. En novembre 2015, nous avons alors migré vers AWS. De plus, en termes de cloud computing, AWS est pionnier sur le marché.

Quelles sont les fonctionnalités les plus utiles ?

L'autoscaling nous facilite la tâche. Cela nous permet de maintenir la disponibilité de notre application et d'adapter automatiquement notre capacité en fonction de nos besoins. Nous avons une préférence pour Amazon RDS qui nous permet d'installer, de gérer et de mettre à l'échelle facilement une base de données relationnelle dans le cloud.

Quels sont les principaux avantages du cloud ?

Nous voyons une accélération facteur dix de la mise à disposition de nos pages pour nos clients. Or, gagner une seconde sur une page Web a des consé-quences considérables sur la conversion. In fine, cela nous permet de conclure plus de ventes et donc d'augmenter notre chiffre d'affaires.

