Comment Rougier & Plé augmente ses revenus grâce à la personnalisation

Distributeur de produits de loisirs créatifs et de fournitures pour les beaux-arts, Rougier & Plé exploite 50 magasins et deux sites internet (rougie-ple.fr et scrapmalin.com), qui gèrent plus de 50 000 références. Pour aider les clients à mieux se retrouver dans cette gamme de produits très large, l'enseigne avait utilisé pendant un an des techniques manuelles de recommandation de produits, qui s'étaient révélées peu efficaces et difficiles à connecter avec le stock réel. Elle avait aussi mis en place le chat online pour conseiller les clients, mais les conseillers pouvaient difficilement être spécialistes de toutes les pratiques proposées...

Des ventes on line en hausse de 7%



L'enseigne a donc décidé de retravailler la stratégie de personnalisation produits afin d'optimiser l'expérience client, d'augmenter le panier moyen et le taux de transformation. La solution retenue (celle de Target2Sell) est installée sur rougier-ple.fr.

Le moteur tourne pendant quelques semaines pour étudier le comportement des consommateurs. L'enseigne affiche ensuite des recommandations de produits sur la home page, sur les pages produits et panier, qui offrent souvent les meilleurs scores. Résultat ? Les ventes du site ont progressé de 7 % et le panier moyen de 2,5 %, ce qui a incité Rougier & Plé à déployer la solution sur son autre site, scrapmalin.com.

Dans une vision cross-canal, la personnalisation a aussi été étendue à tous les points de contact digitaux, notamment les envois d'e-mail aux clients et sur bornes numériques en magasin. Les vendeurs bénéficient des recommandations de produits pour aiguiller les clients vers des achats complémentaires. Les bornes auraient permis d'augmenter de 2 % le chiffre d'affaires en boutique.

À lire aussi - Quelle stratégie data pour une meilleure performance cross-canal?