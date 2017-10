Converteo et ContentSquare s'allient pour stimuler le ROI des sites d'e-commerce

La maîtrise d'une expérience de qualité est un investissement dans un actif immatériel fort: l'attachement à la marque. Les données comportementales sont dès lors un vivier précieux de maximisation des investissements et de création de valeur pour les entreprises et leur client.

C'est pourquoi ContentSquare met à disposition de Converteo et de ses clients sa technologie d'analyse des parcours utilisateurs en ligne. Converteo appuiera ainsi sa force de conseil en data et marketing digitalisé sur des analyses holistiques (webanalyse, UX, online et offline).

ContentSquare propose la possibilité de rejouer des parcours sur site, de visualiser sans compétence technique les parcours de navigation des utilisateurs afin de mesurer la performance de chaque élément du site (contenus, visuels, etc) et de mettre en oeuvre les actions d'optimisation. Ces fonctionnalités permettent d'inscrire l'UX dans une démarche data-driven, dans la lignée des méthodologies appliquées par Converteo chez ses clients pour l'ensemble des disciplines du marketing.