Amazon lance Amazon Pay en France

Alors que le volume des paiements réalisés via Amazon Pay dans le monde a doublé en 2016, le géant du Net étend le service à l'Hexagone. Ainsi, les shoppers peuvent utiliser les informations de leur compte Amazon pour acheter des produits sur des plateformes marchandes tierces. Lors de la finalisation de la commande, les internautes indiquent leur identifiant ainsi que leur mot de passe Amazon pour voir s'afficher leurs préférences de paiement et de livraison. L'entreprise met en avant la réduction des abandons de panier grâce à une prise de commande facilitée.



"Alors que les clients effectuent de plus en plus d'achats en ligne sur le mobile et via des appareils connectés, leurs attentes en matière de rapidité, de confort et de sécurité de paiement ne cessent de croître, indique Giulio Montemagno, general manager d'Amazon Pay EU. En permettant aux clients de régler des biens et des services en utilisant uniquement les informations de leur compte Amazon, Amazon Pay simplifie la transaction tout en permettant à d'autres marchands tiers d'accéder à nos millions de clients à travers le monde."



33 millions de clients ont utilisé Amazon Pay à travers le monde depuis le lancement du service, en 2016. Environ la moitié d'entre eux étaient des membres du programme Premium.