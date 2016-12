HiPay lance un partenariat avec Kooomo

Le spécialiste des paiements en ligne, HiPay Group, annonce un partenariat avec Kooomo, plateforme de commerce électronique en SaaS. Née pour la mode et les marques de luxe, Kooomo est désormais disponible pour les entreprises issues de tout secteur qui souhaitent se développer sur le plan international. Kooomo offre ainsi à ses utilisateurs un réseau de connaissance et d'expertise, allant du design de leur site marchand à la gestion de leurs transactions.



" Grâce aux deux licences européennes d'établissement de paiement et de monnaie électronique de HiPay, nos clients seront accompagnés dans toutes leurs problématiques de paiement : de l'internationalisation à la sécurisation de leurs transactions. ", explique Giovanni Meda, CEO de Kooomo. Les e-marchands présents sur Kooomo pourront, en effet, intégrer les méthodes de paiement proposés par HiPay via une seule interface. De plus, grâce aux 220 méthodes de paiement locales et internationales mises à disposition par HiPay, dont notamment SisalPay, Visa, MasterCard, Maestro et PayPal, l'écosystème de Kooomo bénéficie de l'expertise de la fintech sur le secteur et de ses connaissances en matière de comportement d'achat des e-shoppers à travers le monde.

