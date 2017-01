Oney et le Groupe PSA imaginent la voiture connectée avec la solution de paiement Automatric

Oney, expert français de la monétique, s'associe au Groupe PSA pour imaginer un prototype de voiture connectée intégrant Automatric, solution de paiement simplifié par reconnaissance des clients à partir de leur véhicule.

La solution Automatric est déployée depuis 2013 en Espagne et au Portugal, dans 100 points de vente - des stations-services et des parkings - et a séduit 60 000 clients.

Face à ce succès, Oney décide donc d'aller plus loin et s'associe avec PSA pour imaginer la voiture connectée de demain. En intégrant Automatric, le prototype offre alors une solution de paiement embarquée simple à utiliser : une fois reconnu via son immatriculation, tout conducteur pourrait, en un seul clic, procéder directement au paiement d'une prestation depuis l'ordinateur de bord du véhicule et ce, sans aucune manipulation d'une carte de paiement ou d'un smartphone.