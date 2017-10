Amazon inaugure son 5e centre de distribution avant un 6e en 2018

Amazon annonce aujourd'hui son projet d'ouverture d'un nouveau centre de distribution à Brétigny-sur-Orge dans l'Essonne en 2018. Situé au sud de Paris, ce nouveau site permettra la création de 1 000 postes en CDI à temps plein dans les trois années suivant son ouverture. D'une surface de 142 000 mètres carrés, le centre de Brétigny-sur-Orge sera à son ouverture le plus grand site d'Amazon en France en termes de volume de stockage disponible et portera à six le nombre de centres de distribution.

Cette annonce a été faite aujourd'hui à Boves à l'occasion de la visite du président de la République, venu inaugurer le cinquième centre de distribution d'Amazon en France, le centre de distribution de Boves a démarré son activité le 25 septembre dernier.

Cinq centres de distribution en France



Dès le printemps 2018, Amazon recrutera pour son futur centre de distribution de Brétigny-sur-Orge diverses catégories de postes, allant du directeur des opérations à celui d'ingénieur, en passant par les ressources humaines, l'informatique et les préparateurs de commandes.

"Ce nouveau site sera intégré au réseau logistique d'Amazon qui nous permet de respecter la promesse de livraison fiable et rapide faite à nos clients en France et en Europe, déclare Roy Perticucci, vice-président Europe Customer Fulfillment. C'est ce même réseau qui fournit aux entreprises françaises utilisant la marketplace Amazon l'opportunité d'atteindre des millions de clients à travers l'Europe."



À ce jour, le réseau logistique d'Amazon comprend cinq centres de distribution en France: à Saran (Loiret), le premier centre de distribution de l'entreprise ouvert en France en 2007 ; à Montélimar (Drôme), à Lauwin-Planque (Nord), à Sevrey (Saône-et-Loire) et à Boves (Somme). À ces cinq sites s'ajoute le centre de distribution urbain d'Amazon situé à Paris qui permet d'effectuer des livraisons ultra-rapides aux clients Amazon Prime dans la capitale et 21 communes de la proche banlieue parisienne au travers du service Prime Now.

En 2017, Amazon aura créé plus de 1 500 nouveaux emplois en CDI en France, portant le nombre de ses collaborateurs à plus de 5 500 d'ici la fin de l'année.