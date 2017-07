Cdiscount livre ses clients parisiens et bordelais le jour-même

Après la livraison en 24h, dont le taux a augmenté de plus de 30% sur les colis de moins de 30 kg, Cdiscount déploie un nouveau service de livraison express à Paris et Bordeaux sur plus de 130 000 références.



À partir du lundi 10 juillet 2017 et grâce à l'ouverture de la LGV entre Paris et Bordeaux, Cdiscount pourra désormais proposer à ses clients parisiens qui passent commande le matin d'être livré le soir même de 19h à 22h, du lundi au samedi.



Une nouvelle option de livraison



Le e-commerçant, basé à Bordeaux, ne pouvait lancer une telle offre sans en faire bénéficier les Bordelais, pour eux, la commande pourra être passée jusqu'à 14h pour une livraison le soir-même, du lundi au vendredi.

Les abonnés au service Cdiscount à volonté pourront bénéficier de la gratuité de ce mode de livraison. Cdiscount proposera cette nouvelle option de livraison en collaboration avec Chronopost, acteur national de la livraison express de colis jusqu'à 30 kg. "La rapidité de livraison est essentielle pour nos clients c'est pourquoi nous continuons d'investir pour leur offrir toujours plus de choix et de flexibilité", souligne Emmanuel Grenier, PDG de Cdiscount.