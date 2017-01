Colis Privé expérimente la 'boîte à colis' connectée

Certains colis n'entrent pas en boîtes aux lettres et ne peuvent pas être remis à un tiers. Fort de ce constat, Colis Privé expérimente actuellement dans plusieurs quartiers résidentiels de la banlieue ouest parisienne, des boîtes à colis. Pour cette expérimentation, Colis Privé a choisi la solution "PackBox" de l'entreprise belge ParcelHome, fondée en 2013 et aujourd'hui leader mondial des boîtes aux lettres intelligentes.

Les boîtes à colis sont situées devant les habitations. Le livreur ouvre la boîte à colis grâce à un badge et y dépose le colis. La boîte enregistre alors la livraison et le poids du colis et prévient le destinataire par SMS . Muni de son smartphone, le destinataire ouvre la boîte et récupère son colis. Cette traçabilité garantit la sécurité de la livraison et du parcours du colis dans son intégralité. La boîte est inviolable. Sa taille lui permet de recevoir 96% des colis habituellement distribués. La boîte peut également servir pour le renvoi des colis.

"Ce test fait partie des projets innovants de Colis Privé pour rendre toujours plus fluide et plus efficace la livraison de colis en zone urbaine et, par la même occasion améliorer l'expérience client. Chez Colis Privé, nous avons l'ambition de mettre à profit les innovations que porte la vague de l'internet des objets au bénéfice des e-commerçants et de leurs clients. Dans le même temps ces innovations participent à diminuer l'empreinte environnementale de nos livraisons", explique Éric Paumier, président de Colis Privé.