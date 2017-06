DHL Express et le Groupe NAP s'associent pour un service d'expédition de proximité

DHL Express, acteur mondial du transport express international, présent dans plus de 220 pays et territoires dans le monde et NAP, Groupe de distribution indépendant qui développe et anime un réseau de 1 585 commerces de proximité, Maison de la Presse et Mag Presse, viennent de conclure un partenariat de long terme.



Ce partenariat facilitera les expéditions de documents et de colis en express en France et à l'international, en permettant aux professionnels et aux particuliers de déposer leurs colis près de chez eux, via une procédure simplifiée et des tarifs avantageux. Les Maison de la Presse et Mag Presse, qui enregistrent un trafic de 850 000 clients par jour, proposeront l'offre DHL Express Easy, une offre tout compris incluant l'emballage, le tarif et un zoning simplifié. D'ici la fin de l'année, des centaines de points de vente du réseau NAP proposeront les services DHL Express.



"Notre idée est de permettre à tous ceux qui le souhaitent d'accéder en toute simplicité à nos services et de bénéficier de notre expertise, que ce soit pour des envois en France ou dans le monde", explique Michel Akavi, p-dg de DHL Express France.

DHL Express Easy : une offre facilement accessible à tous

L'offre DHL Express Easy proposée dans les points de vente Maison de la Presse et Mag Presse est une offre "prête à l'envoi", spécialement créée pour faciliter la vie des expéditeurs. Elle permet d'envoyer dans des emballages adaptés des documents ou des marchandises de 500 g jusqu'à 25 kg, en France et partout dans le monde, avec des tarifs simplifiés.