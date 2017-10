DHL Supply Chain signe deux nouveaux contrats avec des compagnies aériennes

Etihad Airways Engineering est le premier fournisseur de services de maintenance, de réparation et de révision générale pour l'industrie de l'aviation au Moyen-Orient. DHL Supply Chain sera responsable de la gestion des stocks de pièces détachées, des opérations de transport locales et des plannings logistiques associés au coeur du centre névralgique de l'entreprise, situé dans l'aéroport international d'Abu Dhabi.

Le contrat signé auprès de Cathay Pacific, d'une période de 10 ans, concerne quant à lui la gestion du stockage et des entrepôts ainsi que le transport domestique des pièces détachées des avions pour les opérations de maintenance des appareils de la compagnie aérienne sur l'aéroport international de Hong Kong. Une équipe constituée de 120 collaborateurs DHL fournira un service et un support 24h/24 pour 80.000 références de pièces détachées, composants et équipements d'avions.