La Fnac opte pour Optidock pour sa logistique

Pour moderniser sa logistique et optimiser les flux de véhicules sur ses trois sites logistiques, la Fnac a décidé de se tourner vers Optidock. Un changement de stratégie pour le spécialiste de la distribution de biens culturels qui, jusque-là, assurait la prise de rendez-vous de ses transporteurs et fournisseurs à l'aide d'outils bureautiques. Édité et intégré par le Groupe GFI Informatique, Optidock est un portail collaboratif de prise de rendez-vous transporteurs et fournisseurs.

Cette collaboration a permis à la Fnac d'automatiser ses processus logistiques, d'améliorer la visibilité des commandes en cours, de désengorger les sites logistiques, d'organiser les approvisionnements et les livraison et, enfin, d'accroître la rentabilité du système.



Après une courte période de cadrage d'avril à juin 2015, le déploiement de la plateforme s'est fait progressivement à partir de septembre 2015. Les résultats sont concluants. GFI Informatique assure désormais la gestion et l'adaptation continue de la plateforme, le soutien technique, la maintenance et la prise en charge des anomalies. L'entreprise assure la formation des fournisseurs depuis début 2016, notamment via des sessions d'e-learning auprès d'Apple ou de Samsung.