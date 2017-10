ID Logistics inaugure à Moscou une nouvelle plateforme logistique

Implanté en Russie depuis 2013, ID Logistics y poursuit son développement et a inauguré mercredi 11 octobre une nouvelle plateforme logistique pour Yves Rocher dédiée aux flux magasins et ventes à distance, principalement pour l'e-commerce. Située à Obukhovo, à 40 km à l'Est de Moscou, cette plateforme de 12 500 m2 emploie près de 200 personnes pour livrer tous les jours 370 magasins et assurer l'ensemble des prestations e-commerce d'Yves Rocher, soit environ 6 000 commandes par jour.

"En Russie, Yves Rocher se développe dans un marché compétitif et qui évolue très vite. Nous devons nous adapter en permanence et répondre aux besoins en constante évolution de nos différents clients, notamment dans l'e-commerce. Ce partenariat représente pour nous une nouvelle étape dans notre développement en raison de sa forte technicité et du haut niveau d'exigence requis", explique Jérôme Jacek, directeur général d'ID Logistics Russie.

Le cahier des charges, portant sur 4 500 références, inclut la réception de marchandises, le stockage, le picking, la préparation de commandes, le chargement et la gestion des retours ainsi que certaines prestations spécifiques comme du co-packing ou du ré-étiquetage. ID Logistics développe également une solution logistique e-commerce adaptée à la forte croissance des volumes et à un haut degré d'exigence client. Cette nouvelle plateforme porte à sept le nombre de sites gérés par ID Logistics en Russie qui emploie aujourd'hui plus de 1 000 collaborateurs. Auchan, Metro, Mvideo (distributeur russe leader dans le high-tech), Bacardi ou X5 Retail Group (1er distributeur généraliste russe avec 11 000 magasins) ont fait confiance à l'expertise du Groupe.