La Poste proposera bientôt la livraison le dimanche

Chronopost va présenter le jeudi 14 septembre un nouveau service de livraison le dimanche, selon Le Monde. Le journal, qui cite une source interne du Groupe La Poste, explique que "Chronopost ne livrera le dimanche que les achats effectués auprès de commerçants par des consommateurs, ou par des professionnels ouverts le dimanche", cela n'inclut pas la livraison de colis de particulier à particulier.

Un dispositif qui a été testé avec Cdiscount pendant un an et après une première tentative en 2015, durant les fêtes de fin d'année dans sept grandes villes de France: Paris, Lille, Rennes, Lyon, Bordeaux, Reims et Nice. La livraison de colis le dimanche est un service déjà proposé au Royaume-Uni par La Poste, par le biais de sa filiale locale, DPD UK.



En France, 83% des internautes ont effectué des achats en ligne au premier trimestre 2017, d'après l'Observatoire des Usages internet de Médiamétrie, soit 36,6 millions d'internautes. Le nombre de cyberacheteurs continue de progresser, en croissance de 3%, plus un million en un an.