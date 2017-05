Promod adopte la livraison en consignes

Promod se positionne en Europe avec neuf sites marchands localisés (France, Espagne, Portugal, Italie, Allemagne, Royaume-Uni, Pologne, République tchèque et Hongrie), un site permettant de livrer tous les pays de l'Union européenne (promod.eu) et un site marchand en Suisse. "Partout, la gestion du dernier kilomètre est devenue une priorité pour notre enseigne qui a fait du service rendu à la clientèle sa marque de fabrique", explique Sébastien Franquet, web marketing manager & international development chez Promod. L'objectif étant d'accompagner la cliente et de la rassurer. "Nous avons été une des premières enseignes à proposer gratuitement des solutions de click and collect", ajoute Sébastien Franquet. En France, Promod s'appuie sur un réseau de plus de 380 points de vente pour offrir ce service. "Nous avons innové avec ­­l'e-réservation et la mise à disposition en moins d'une heure, un service bien accueilli par les consommatrices", précise-t-il.



La gestion des retours (sous 30 jours) est également favorisée en boutique et en points relais. Au quotidien, l'enseigne, qui estime que le client doit avoir le choix, multiplie les possibilités de livraison au domicile et en dehors. " Nous devons nous adapter en permanence en tenant compte de l'évolution des comportements des consommateurs - de plus en plus mobiles - et des offres du marché ", conclut-il. Pour y parvenir, Promod fait appel à plusieurs prestataires; à date, La Poste pour la livraison à domicile, DHL pour la livraison express en j + 1, Kiala pour les points relais, InPost pour les consignes... et réfléchit à la mise en oeuvre d'autres moyens de livraison.



Le plus : Le choix du moment de livraison est aussi essentiel que celui du lieu et les consignes automatiques qui fonctionnent 24 heures sur 24 et sept jours sur sept répondent à ce besoin de flexibilité. En outre, il n'y a pas de file d'attente et les casiers sont sécurisés. À améliorer : La mise à disposition des colis dans les consignes automatiques est réduite à trois jours. Ce délai, exigé par la nécessaire rotation des casiers, peut s'avérer contraignant pour les consommateurs. L'autre point faible est l'absence de contact humain au moment de la livraison.



Trois questions à... Sébastien Franquet, Web marketing manager & International Development Promod Promod propose la livraison en consignes automatiques, quels sont les apports de cet outil ? Il s'agit d'un service innovant qui fonctionne sept jours sur sept et 24 heures sur 24. Cette amplitude contribue à améliorer l'expérience de la cliente qui retire son colis quand elle le souhaite. Pourquoi avoir choisi InPost ? Sur quels critères ? Le réseau existe depuis longtemps à l'international, il est présent dans une vingtaine de pays, cela fait sens pour nous qui souhaitons développer notre activité en Europe. En outre, son positionnement qualité / prix est compétitif. Le réseau qui compte 800 Abriscolis en France devrait s'étendre cette année et l'implantation des consignes sur les parkings des stations-service et des centres commerciaux nous paraît judicieuse. Le client se rend dans ces lieux régulièrement, il n'a pas besoin de se déplacer exprès et n'a pas de problème pour s'y garer. Quel accueil réserve vos clientes à ce service ? Nous devons accompagner nos clientes pour qu'elles adoptent la consigne automatique en communiquant sur ses modalités et ses bénéfices. Pour le lancement de cette prestation, nous avons décidé de la proposer gratuitement à nos clientes les plus fidèles.