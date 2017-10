Raja se renforce sur le marché allemand

Le Groupe Raja poursuit sa croissance européenne avec l'acquisition du groupe allemand Bär, un acteur majeur du marché de l'équipement et des fournitures industrielles pour les entreprises en Allemagne, en Suisse et en Autriche. Cette acquisition résulte d'une volonté pour le groupe Raja de se développer sur les marchés de l'équipement, d'étendre son offre en Europe et de renforcer sa présence sur ces trois marchés géographiques.

Avec une offre de plus de 60 000 produits, le Groupe Bär a réalisé un chiffre d'affaires de 45 millions d'euros en 2016 et recense 130 000 clients. Acquis par Raja le 1er août 2017, Bär compte 130 collaborateurs.

Une acquisition stratégique



L'acquisition de Bär permet à Raja d'entrer sur un nouveau marché et de renforcer sa présence en Allemagne, Autriche et Suisse, actuellement 12% du chiffre d'affaires. L'intégration et l'apport de l'expertise du Groupe Bär constituent une nouvelle étape dans l'élargissement de l'offre du Groupe sur le marché européen des équipements d'atelier, de matériels de manutention, des équipements de stockage et de sécurité, des équipements de bureau et du matériel d'entretien pour les entreprises.



"Cette acquisition est une décision stratégique pour le développement de notre Groupe, précise Danièle Kapel-Marcovici, la présidente de Raja. Son objectif est de mettre en commun nos savoir-faire, d'accélérer la croissance de notre Groupe en Europe et plus particulièrement dans des pays où nous avons encore un fort potentiel de développement, en Allemagne bien sûr, mais aussi en Suisse et en Autriche."

Inauguration d'un centre distribution en France dans le sud-est



Raja implante également un nouveau centre de distribution à Sorgues, près d'Avignon. Avec une surface de 12 000 m² et une capacité de stockage de 15 000 palettes, le centre de distribution de Sorgues -le troisième en France- est le plus important stock d'emballages du Sud de la France. Ce stock régional permet ainsi aux deux enseignes du Groupe, Raja et Cenpac, de livrer tous les clients du sud de la France en 24h et aux gros clients de disposer d'un stock de proximité pour leurs emballages personnalisés. Le centre de distribution est en activité depuis le 4 septembre dernier.

Fin septembre, le Groupe revendiquait une croissance de près de 7% de son chiffre d'affaires