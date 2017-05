Relais Colis inaugure son premier hub mécanisé

Relais Colis a investi dans un nouveau hub mécanisé de 14 000 m2 installé en région parisienne, à Combs-la-Ville (77) dans le cadre de son plan de transformation de 40 millions d'euros. Celui-ci va permettre la réception, le tri et la livraison pour les trois activités de la société : les points relais, les livraisons à domicile et les retours, soit 14 000 colis qui vont être traités par heure.



Relais Colis va ainsi être en mesure de réduire considérablement ses délais de livraisons jusqu'à 6 heures et de proposer un nouveau service de livraison express en J+1 partout en France pour ses clients e-commerçants du nord de la Loire. Une innovation qui marque le début d'une nouvelle ère pour le leader de la livraison en point relais et à domicile. Les e-commerçants auront la possibilité de livrer leurs dernières commandes beaucoup plus tard pour les livrer dès le lendemain matin partout en France. Quant aux consommateurs, ils auront la possibilité de commander jusqu'au soir (18h ou 20h) sur les sites pour une livraison en point relais dès le lendemain matin partout en France.

"C'est en voyant que les consommateurs recherchaient une livraison toujours plus rapide, mais sans la payer cher, que nous avons transformé notre organisation et investi dans ce hub mécanisé. Ce dernier permet non seulement un tri intensif mais surtout de gagner du temps à chaque étape du colis, et nous permet de donner naissance à une offre de livraison express accessible à tous", explique Jean-Sébastien Léridon, DG de Relais Colis.

Construction d'un hub identique à Lyon



Chaque colis est analysé, scanné et pesé automatiquement. Cette nouvelle fonctionnalité assure la qualité du tri et permet d'optimiser la traçabilité et la sécurité des colis.



"Afin d'offrir cette innovation Express à tous les e-commerçants, nous initierons dans les mois à venir la construction d'un hub supplémentaire identique à Lyon, qui assurera les départs du sud de la Loire. En parallèle, afin d'absorber la forte croissance des volumes, Relais Colis accroît progressivement la taille de ses 25 agences locales", conclut Jean Sébastien Léridon.