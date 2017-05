"La forte croissance de l'activité de Vestiaire Collective nous amène à ouvrir un nouveau centre opérationnel qui nous permettra de contrôler et authentifier les produits de luxe et de mode d'occasion vendus sur notre plateforme par nos 6 millions de membres dans le monde. Nous avons fait le choix de rester en France, explique Olivier Marcheteau, DG Vestiaire Collective. Nous sommes ainsi convaincus que c'est ici que nous trouverons les meilleures infrastructures logistiques et la main-d'oeuvre qualifiée dont nous avons besoin."

Vestiaire Collective ouvre un nouveau hub logistique à Tourcoing de 8 000 m2. Ce centre stratégique entraînera l'embauche d'une quarantaine de postes permanents d'ici la fin de l'année 2017 et d'une centaine d'emplois sur les trois prochaines années.



Le 3e centre logistique



L'ouverture du centre répond à la forte croissance des transactions sur la plateforme. À terme, ce hub logistique permettra à lui seul de contrôler, authentifier et expédier plus de 10 000 produits par jour. L'ensemble des produits vendus par les membres de la communauté Vestiaire Collective en Europe sera alors traité en France. Ce nouveau centre vient s'ajouter aux deux centres logistiques déjà existants à Paris et à New York.

"La volonté pour Vestiaire Collective d'installer un centre opérationnel dans le Nord de la France, spécifiquement à Tourcoing, n'est pas qu'une succession de décisions rationnelles. Bien sûr, il s'agit pour nous de construire les flux opérationnels de demain et de démultiplier nos capacités logistiques. Dans ce sens, Tourcoing est une évidence. Cependant, nous avons surtout aimé les hommes rencontrés, les fondements de ce bassin textile et l'histoire du lieu", explique Sébastien Fabre, fondateur et CEO de Vestiaire Collective.