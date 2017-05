Le réseau RATP, nouvel acteur de la livraison de colis

Désormais, il devient possible de retirer ses colis au sein des gares routières. La RATP noue un partenariat avec Relais Colis et ouvre des espaces dédiés au sein des gares de Neuilly-Plaisance et de Bobigny-Pablo Picasso. Ce service expérimental, installé pour une durée de six mois, vise à simplifier le retrait, via des points-clés sur les trajets domicile-travail, dans des gares à fort trafic. Les espaces seront ouverts du mardi au samedi, de 7h à 20h.



"Nous sommes très heureux de voir cette collaboration aboutir. Ce projet s'est construit autour de valeurs communes avec la RATP: mobilité, proximité et innovation ce qui a permis une fluidité dans la mise en oeuvre du projet. Notre force est de pouvoir nous adapter à toutes les situations et d'offrir le meilleur service à nos clients. Nous espérons que cette expérimentation pourra se déployer à plus grande échelle sur le réseau RATP", affirme Jean-Sébastien Leridon, directeur général de Relais Colis.

Pour aller plus loin:



La livraison, un enjeu crucial pour l'e-commerce