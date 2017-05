1 / 8

De spécialiste de la vente sur catalogue de produits de manutention en 1966, l'entreprise de la famille Guichard a su prendre dès l'an 2000 le virage numérique et s'est diversifiée pour vendre une large gamme de matériels et fournitures aux professionnels. En 2016, Manutan affiche une croissance de 9,5% et un chiffre d'affaires de 683 millions d'euros, pour un bénéfice net en hausse de 32% à 34 millions d'euros. L'entreprise est présente dans 17 pays d'Europe au travers de 25 filiales, emploie 2200 salariés et revendique un million de clients.