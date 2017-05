En France, DHL Express livre directement aux consommateurs plus de 20 000 colis par jour qui sont commandés sur des sites web-marchands dans le monde entier. Près d'1 colis sur 3 est aujourd'hui livré chez un particulier, contre seulement 2% en 2010. Avec une croissance des livraisons à l'import en BtoC de l'ordre de 20% chaque année, de 4 à 5 fois plus rapide que les autres flux, le BtoC devrait concerner 1 livraison sur 2 d'ici 5 ans pour DHL Express en France.

Cette révolution du e-commerce international qui a démarré chez DHL Express France il y a 5 ans avec ce boom des livraisons à l'import auprès des particuliers, concerne également l'export qui connaît une forte croissance.

De nouveaux modes de livraison innovants

DHL Express France développe de nombreux services innovants permettant aux e-consommateurs de récupérer leurs colis rapidement et simplement, tout en limitant l'empreinte carbone de leurs cyberachats.

Le transporteur expérimente notamment la livraison collaborative qui mutualise les trajets du quotidien de tout un chacun pour les mettre au service des livraisons. Résultat : le transport ne génère pas d'empreinte carbone additionnelle et les e-consommateurs bénéficient d'horaires de livraison élargis. DHL Express propose également de plus en plus à ses clients d'être livrés à domicile, en vélo ou à pied, de 18h jusqu'à minuit.

Pour les cyberacheteurs souhaitant récupérer leurs colis à leur convenance, DHL Express développe un puissant réseau de consignes dans des commerces de proximité, des supermarchés, des stations-services, etc. Fin 2018, 250 consignes sécurisées seront ainsi réparties partout en France, aux côtés des 4 700 points Relais Colis déjà utilisés par DHL Express.