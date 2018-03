«Nous maîtrisons l'ensemble de la chaîne de création du produit, jusqu'à la livraison finale»

Publié le 12/07/2010 par Gayané Akkus

Pure player du Web sur l'ameublement, Miliboo.com propose des prix compétitifs grâce à la maîtrise de l'ensemble de la chaîne de création du produit. Le site a, par ailleurs, lancé l'application Up to You, permettant à l'internaute de créer lui-même ses meubles. Plus d'un million de combinaisons sont déjà possibles...